Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова оценила появившиеся недавно заявления о возможности нового государственного переворота на территории Украины.

Дипломат отметила, что ранее российская сторона уже давала прогнозы о том, к чему может привести ситуация, сложившаяся на Украине, в частности, обсуждались закон о языке и манипулирование религиозными течениями в стране. Как сообщает "Свободная пресса", ссылаясь на слова Захаровой, волнения и предположения о повторении "майдана" являются последствиями страшного антиконституционного переворота в государстве.

Напомним, ранее председатель крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что из Киева приходят сигналы, которые говорят о возможности нового "майдана".