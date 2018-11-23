Канада должна помочь исключить Россию из Интерпола, заявил Браудер

Находящийся в международном розыске финансист и бизнесмен Уильям Браудер призвал канадских политиков возглавить усилия по временному исключению России из международной полицейской организации.

«Я говорю канадскому парламенту и правительству, что Канада должна прямо сейчас возглавить усилия, чтобы приостановить работу России в системе Интерпола, таким же образом, как она была временно отстранена от олимпийских игр», - заявил Браудер, выступая перед комитетом общественной и национальной безопасности канадского парламента.

Финансист, против которого в России заведены уголовные дела за налоговые махинации, намеренное банкротство и создание преступного сообщества, обвинил Россию в том, что она систематически нарушает правила международной полицейской организации Интерпол, сообщает РИА Новости.