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Сколько украл казначей Венесуэлы
23 ноября 2018, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]
Американское правосудие предъявило обвинения в коррупции бывшему главному казначею Венесуэлы Алехандро Андраде, который вместе с двумя сообщниками обворовывал и без того бедный народ своей страны.
По данным следствия, новоиспеченный миллиардер, с 2007 по 2011 год наживался на разнице в курсах валют при продаже государственных казначейских облигаций Венесуэлы. Облигации продавались в американских долларах, а потом средства через подставные структуры переводились в боливары и возвращались в казну Венесуэлы.
На этих операциях Алехандро Андраде получил порядка 1 млрд долларов, не считая недвижимости в США, парка дорогих автомашин, драгоценностей и других атрибутов красивой жизни. Вместе с главным фигурантом по делу проходят венесуэльский медиамагнат Рауль Горин и предшественник Алехандро на посту главы казначейства Габриэль Хименес.
Сам Алехандро Андраде пошёл на сделку со следствием, по которой он лишится всех своих активов и недвижимости. А его сообщники пока скрываются. Приговор будет оглашен 27 ноября.
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