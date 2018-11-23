Жена принца Гарри продолжает нарушать королевский протокол

Супруга британского принца Гарри Меган продолжает нарушать королевский протокол. Будущую мать в средствах массовой информации уже давно называют едва ли не самым свободолюбивым членом семьи монархов.

Бывшая американская актриса не только выбирает наряды, которые многие считают неподходящими для жены принца, но и самостоятельно пишет официальные речи.

Как уточняет teleprogramma.pro, обычно для членов королевской семьи тексты для публичных выступлений пишут специально нанятые люди, однако Меган сломала это правило. Отмечается, что женщина делает заметки от руки и берет их с собой на мероприятия.