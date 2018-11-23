Вертолет с туристами пропал в Доминикане

На севере Доминиканской республики пропал вертолет с туристами. Согласно последней информации осведомленных источников, воздушное судно вылетело минувшей ночью из города Рио-Сан-Хуан и исчезло.

Подчеркивается, что связь с вертолетом пропала и до настоящего момента восстановить ее не удалось. Как уточняет местное издание Listin Diario, на борту летательного аппарата находились пятеро туристов и пилот. Данных о национальной принадлежности путешественников пока не поступало.

Известно, что уже начались поиски воздушного судна. Для этого был задействован поисково-спасательный план под названием "Пеликан".