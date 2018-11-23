Жительница США 54 года прожила в темноте

Жительница США Фатима Перес, которой исполнилось 54 года, всю свою жизнь провела во тьме. Согласно последней информации, женщина страдает от заболевания под названием "пигментная ксеродерма".

Из-за своей редкой болезни уроженка Доминиканской республики никогда не видела прямых лучей солнца. Она переехала в США, рассчитывая на более квалифицированную помощь врачей, однако медики оказались бессильны. Перес вынуждена жить в доме с полностью закрытыми дверями и окнами, передает "Свободная пресса". Более того, два раза в день женщина должна наносить средство от загара.

Как сообщает "Лента.ру", на улицу она может выйти лишь в особом костюме из плотной ткани, очень темных солнцезащитных очках и широкополой шляпе.