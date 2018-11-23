ДНР раскрыла детали обернувшейся провалом вылазки разведчиков ВСУ под Мариуполем

Вооруженные силы Украины осуществили вылазку под Мариуполем, которая обернулась провалом и новыми потерями. Сведения об инциденте предоставил Даниил Безсонов, пресс-секретарь армии самопровозглашенной ДНР.

Как рассказал представитель ополченцев, несколько дней назад группа украинских разведчиков отправилась на задание к линии фронта в районе Мариуполя. Во время движения военные наткнулись на мины ВСУ. Двое силовиков получили смертельные повреждения. Двое других ранены, проинформировал Безсонов на брифинге.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Денис Денисов объяснил бесперспективность для Киева возможного введения полной блокады воюющего Донбасса. Согласно точке зрения аналитика, если руководство Украины последует рекомендациям американской стороны, то признает свою неспособность урегулировать конфликт с ДНР и ЛНР.