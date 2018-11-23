У гражданки России в Финляндии забрали пятилетнюю дочь

У гражданки России Лидии Павловской, проживающей в Финляндии, забрали пятилетнюю дочь. Согласно последней информации финского правозащитника Йохана Бекмана, инцидент был зафиксирован в Котке.

Подчеркивается, что россиянка в срок не получила никаких документов об изъятии своего ребенка. Сейчас Павловская не имеет возможности обжаловать решение суда, однако гражданка РФ намерена бросить все силы на борьбу за возвращение дочери, передает РИА "Новости".

Уточняется, что в бумагах об изъятии, которые женщина получила ранее, не названы основания для передачи девочки в приемную семью, но указано, что эта процедура якобы была согласована с матерью.