В Японии эскортный миноносец потерял в воде 21 снаряд для пушки

Эскортный миноносец "Тикума" растерял 21 боевой снаряд для автоматической пушки в районе южной японской префектуры Окинава. Специалисты предполагают, что боеприпасы были смыты с палубы высокой волной.

Рыболовецкие суда призывают быть максимально внимательными и осторожными, поскольку 30-миллиметровые снаряды, о которых идет речь, обладают разрушающей силой большой мощности, передает агентство Киодо.

Подчеркивается, что при обнаружении боеприпаса следует срочно сообщить военным и ни в коем случае не прикасаться к нему. Не исключено, однако, что снаряды, вес каждого из которых составляет 250 граммов, уже затонули. Вероятно, они находятся на глубине 140 метров.