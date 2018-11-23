Профессор истории Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн в четверг назвал "скудоумием" попытки властей Соединенных Штатов Америки изолировать такую огромную страну, как Россия.

По мнению эксперта, в настоящий момент нельзя говорить об изоляции РФ, так как в последние четыре года именно Москва является наиболее активной дипломатической столицей во всем мире.

Как уточняет журнал The Nation, ссылаясь на слова Коэна, Россия сейчас расширяет партнерство с различными странами, в частности, с государствами Евросоюза. Более того, именно РФ является координатором наиболее важных переговорных процессов – по Афганистану, Сирии, а также Сербии и Косове. Именно поэтому профессор считает "тщеславной глупостью" попытки Штатов добиться изоляции России.