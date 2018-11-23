Украина ответила на требование МИД ФРГ закрыть «Миротворец»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в ответ на требование ФРГ закрыть украинский сайт «Миротворец» заявил, что этот ресурс является частным и украинские власти не несут за него ответственности. МИД ФРГ призвал Украину закрыть сайт "Миротворец"

Ранее стало известно, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер включен в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» за «покушение на суверенитет Украины» и «антиукраинскую пропаганду». Причиной стало заявление Шредера о том, что мировому сообществу раньше или позже придется признать Крым российским. МИД ФРГ призвал украинскую сторону закрыть скандальный ресурс.

«Это сугубо частный сайт. Украинская власть не несет ответственности за содержание домашней страницы этой организации», - заявил украинский посол в немецкой прессе.

Украинский дипломат пояснил, что юридическая свобода действий властей ограничена, поскольку речь идет о свободе слова. При этом он выразил готовность украинской стороны к обсуждению этого вопроса с немецкими партнерами, пишет «Газета.ру».