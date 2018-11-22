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43-летняя британка родила 21-го ребенка
22 ноября 2018, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]
Сью и Ноэль Рэдфорды из Ланкашира (Великобритания) стали родителями в двадцать первый раз. Недавно 43-летняя женщина родила дочку. Девочка почти на 30 лет младше первенца семьи.
В прошлом году британка заявила, что хочет остановиться на двадцатом ребенке, но потом передумала. Своего первого ребенка женщина родила в 14 лет, передает Sky News.
Родители Сью и Ноэля отказались от них при рождении. Многодетные суруги познакомились в детском доме.
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