ООН: углекислый газ в атмосфере достиг критического уровня

Всемирная метеорологическая организация опубликовала доклад, информируя, что концентрация углекислого газа в атмосфере достигла критического уровня. Эксперты отмечают, что в 2017 году углекислый газ достиг рекордных значений.

«Без быстрого уменьшения выбросов CO2 и прочих парниковых газов изменение климата станет иметь более разрушительные последствия для жизни на Земле. Окно возможностей для воздействий почти закрыто», — сообщил генсекретарь ВМО Петтери Таалас.

Уровень метана возрос на 257% по сравнению с серединой XIX века. Концентрация закиси азота, приводящей к разрушению озонового слоя превысила данные доиндустриального периода на 122%. Кроме того, недавние исследования показали рост содержания в атмосфере фреона.

Чтобы избежать глобальной катастрофы, уже к 2050 году мир должен стать углеродно-нейтральным (то есть полностью прекратить выбросы).

Доклад ВМО опубликован в преддверии очередной сессии международных переговоров ООН по проблеме изменения климата, которая пройдет в начале декабря в польском городе Катовице.