Видео, как знаменитый турецкий шеф-повар покормил Кадырова с ножа

Турецкий шеф-повар Нусрет Гекче, который стал человеком-мемом из-за фирменного жеста, которым он посыпает соль, накормил мясом главу Чеченской республики Рамзана Кадырова. Видео попало в соцсети.

Нусрет — совладелец популярного стейк-хауса Nusr-et. Заведение включает шесть кафе по всей Турции, а также в Дубае. Еще два заведения есть в США и один в Канаде. Стейки от Salt Bae стоят около 130 долларов. В комментариях к ролику шутят, что теперь есть вероятность, что его ресторан появится и в Грозном.