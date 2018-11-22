Объяснена бесполезность для Киева возможного введения полной блокады ДНР и ЛНР

Введение полной блокады восставшего против Киева Донбасса не поможет украинским властям решить проблему данного региона. Такую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил эксперт Денис Денисов.

Некоторое время назад появилась информация о том, что американская сторона порекомендовала украинскому руководству отрезать непризнанные ДНР и ЛНР от воды и электричества. В США полагают, что таким способом можно способствовать созреванию на территории республик революционной ситуации.

Денис Денисов, ставший собеседником «Царьграда», отметил, что, введя полную блокаду, Украина только распишется в своей неспособности урегулировать кризис на востоке страны. Аналитик добавил, что Донбасс и Киев смогут наладить отношения только тогда, когда в столице соседнего государства сменится власть.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернете опубликовали видео, на котором запечатлен разгромленный украинскими военными «поселок-призрак» в ДНР.