Названа «огромная угроза для всего мира» в случае «большой войны» на Украине

Начало «большой войны» на Украине будет иметь опасные последствия для всей планеты. Соответствующее заявление сделал Алексей Мельник, киевский политолог.

Эксперт отметил в разговоре с представителями прессы, что на украинской территории работают несколько атомных электростанций. Из слов Мельника, процитированного сайтом politros.com, следует, что аналитик опасается аварий на АЭС в случае вооруженного конфликта в регионах, где располагаются данные объекты. Возможные инциденты на станциях представляют «огромную угрозу для всего мира», полагает политолог.

Ранее СМИ процитировали бывшего украинского депутата Алексей Журавко, который считает реальным распад страны и поглощение ее территорий расположенными рядом государствами. Ситуацию, как заявил политик, может изменить только приход к руководству Украиной новых людей.