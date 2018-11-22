Пизанская башня выпрямляется

Угол наклона знаменитой "падающей" Пизанской башни становится все меньше: 57-метровая башня за последние 20 лет выпрямилась на 4 см, заявили эксперты наблюдательной группы. Специалисты узнали секрет устойчивости Пизанской башни

Об этом сообщает "Би-би-си". В 1990 году Пизанскую башню закрыли для посещения туристов впервые за 800 лет, поскольку были опасения, что конструкция не выдержит. К этому времени верхняя часть башни уже отклонилась от вертикали на 4,5 метра.

По мнению специалистов, которые принимали участие в работах по укреплению башни, ее стабильность превзошла самые оптимистичные прогнозы.

Напомним, знаменитая во всем мире башня перенесла две мировые войны, четыре сильных землетрясения и миллионы туристических посещений.