Полковник обозначил условие удара России по Прибалтике в вероятной войне с НАТО

Территория Прибалтики может оказаться под ударом России в случае начала вооруженного конфликта Москвы и Североатлантического альянса. С таким заявлением выступил отставной полковник Виктор Литовкин.

Некоторое время назад стало известно, что власти Литвы обсуждают с руководством НАТО возможность преобразования воздушной миссии блока, расположенной в стране, в постоянную часть ПВО. Виктор Литовкин, ставший собеседником rubaltic.ru, допустил, что на территории данного военного объекта может появится ядерное оружие. Если это произойдет, база станет одной из первых целей российского удара в случае начала противостояния между РФ и альянсом, полагает эксперт. Он порекомендовал властям прибалтийской республики «продолжать в том же духе», если они хотят принести Литву в жертву геополитическим интересам Соединенных Штатов.