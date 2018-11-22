Экс-депутат Рады предрек расчленение Украины при сохранении действующей власти

Над Украиной нависла угроза расчленения соседними странами. Такое мнение в разговоре с представителями российских интернет-СМИ высказал Алексей Журавко, бывший депутат парламента соседнего государства.

Журавко отметил, что на территории, которые в настоящее время входят в состав Украины, претендуют Польша и Венгрия. Варшава готовит против Киева судебные иски, Будапешт, в свою очередь, выдает паспорта жителям Закарпатья. Также о территориальных претензиях может заявить Румыния.

Политик, ставший собеседником издания ФАН, заявил, что при сохранении действующего украинского руководства распад государства неминуем. По словам экс-депутата Верховной Рады, единственный способ избежать претворения в жизнь данного сценария – поменять власть в Киеве и «исключить управление» страной Соединенными Штатами. Последним Украина нужна только для осуществления антироссийских провокаций, полагает Алексей Журавко.