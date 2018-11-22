В Великобритании показали самую древнюю жалобу в мире

Самое древнее из известных жалобное извещение было найдено на территории древней Месопотамии. Оно содержится на глиняной табличке. Артефакт датируется 1750 годом до нашей эры. Место находки — древний город Ур. Об этом сообщило британский IFLScience.

Текст написан распространенной в те времена клинописью. В нем человек по имени Нанни обращается к поставщику по имени И-Насир, который поставил некачественную медь с обширных территорий в районе нынешнего Персидского залива. Судя по тексту жалобы, добытчик меди не только обманул Нанни, но и задержал доставку. А кроме того И-Насир был груб со слугами Нанни, отправленными за товаром.

«За кого Вы меня принимаете? Почему Вы относитесь ко мне с презрением?» — пытался объясниться Нанни: «Я отправил в качестве посыльных джентльменов за деньгами (оставленными у Вас), но Вы отнеслись ко мне с презрением, отправив их обратно с пустыми руками, причем через вражескую территорию».

Жалоба написана на аккадском языке. Он один из самых древних, относится к семитской группе. Сейчас табличка находится в собрании музея Великобритании.