В Японии пенсионный возраст планируют повысить до 70 лет

Правительство Японии намерено изменить дату выхода на пенсию в стране Восходящего солнца на 70 вместо нынешних 65 лет. Отмечается, что меры необходимы для продолжения экономического роста.

В условиях быстрого "старения" населения необходимо обеспечить "возможность трудоустройства до достижения возраста 70 лет" лицам, которым уже исполнилось или вскоре исполнится 65 лет.

Как полагают в японском правительстве, это поможет оживить экономику государства и снизит нагрузку на национальный бюджет. Об этом говорится в проекте доклада правительственной спецкомиссии, сообщает Kyodo.