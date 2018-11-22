В Турции к пожизненному за попытку госпереворот приговорили еще 74 военных

Теперь уже осужденным военнослужащим вменили попытку насильственного изменения конституционного строя и преднамеренные убийства. Суд приговорил 74 мятежников к пожизненному заключению. Но это лишь пятая часть подсудимых. Турецкая прокуратура требовала отправить на пожизненное 330 членов «Террористической организации фетхуллалистов». Об этом сообщало агентство ИТАР-ТАСС.

Нынешний приговор стал очередным. Еще весной суд Измира приговорил к пожизненному 104 участников провалившейся два года назад революции в Турции. Тогда в Анкаре произошли масштабные столкновения. Погибли 250 человек. Кроме того, больше двух тысяч получили ранения.

После случившегося президент Турции Рейджеп Эрдоган объявил в стране режим чрезвычайного положения сначала на три месяца. Потом он продлевался еще семь раз. Окончательно ограничения были сняты только нынешним летом. До этого там были запрещены собрания, введен надзор за средствами массовой информации. Передвижения по городу носили ограниченный характер.