//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Алексей Чадов рассказал о том, как воспитывает сына
- Олег Басилашвили борется с тяжелым заболеванием
- Ксении Собчак и режиссеру Константину Богомолову приписали роман
- Максим Галкин опубликовал видео игры Лизы и Гарри в пиратов
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
В Турции к пожизненному за попытку госпереворот приговорили еще 74 военных
22 ноября 2018, 12:46 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Теперь уже осужденным военнослужащим вменили попытку насильственного изменения конституционного строя и преднамеренные убийства. Суд приговорил 74 мятежников к пожизненному заключению. Но это лишь пятая часть подсудимых. Турецкая прокуратура требовала отправить на пожизненное 330 членов «Террористической организации фетхуллалистов». Об этом сообщало агентство ИТАР-ТАСС.
Нынешний приговор стал очередным. Еще весной суд Измира приговорил к пожизненному 104 участников провалившейся два года назад революции в Турции. Тогда в Анкаре произошли масштабные столкновения. Погибли 250 человек. Кроме того, больше двух тысяч получили ранения.
После случившегося президент Турции Рейджеп Эрдоган объявил в стране режим чрезвычайного положения сначала на три месяца. Потом он продлевался еще семь раз. Окончательно ограничения были сняты только нынешним летом. До этого там были запрещены собрания, введен надзор за средствами массовой информации. Передвижения по городу носили ограниченный характер.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра
//В мире
В Госдуме прокомментировали предупреждения о «новом майдане» на Украине
//Политика
//Новости МирТесен
//В мире
Опубликован прогноз о развязывании Украиной Третьей мировой войны на Азове
//В мире
В Турции к пожизненному за попытку госпереворот приговорили еще 74 военных
//Новости партнеров
//Общество
"Лихие 90-е": в Подмосковье успешный бизнесмен убит киллером
//В мире
В Восточной Европе определились с маршрутом «Турецкого потока»
//В мире
Немцы откупаются от мигрантов: 3000 евро за добровольный отъезд
//Новости СМИ2
//В мире
Появилось «пророчество Нострадамуса» об окопной войне в Донбассе в 2019 году
//Здоровье
//В мире
Живут же люди! Нигерия: Нолливуд, невесты на «откорм» и «нигерийское письмо»
//Общество
//Общество
//Армия
Громыко предвидел торговую войну США и Китая ещё 40 лет назад
//Здоровье
//Политика
Сенаторы призвали СБ обновить условия применения Россией ядерного оружия
//Здоровье
//Общество
//Спорт
//Спорт
//Спорт
//Спорт
Дзюба обратился к болельщикам после проигрыша сборной по футболу Швеции
//Спорт
//Общество
//Спорт
//Город М
//Общество
//Общество
//Общество