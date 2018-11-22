Разгромленный киевскими силовиками «поселок-призрак» в Донбассе сняли на видео

В интернете появилось видео, снятое в «поселке-призраке» Ленинское, который контролируют власти самопровозглашенной ДНР. В данном населенном пункте не осталось ни одного представителя гражданского населения.

Жители покинули Ленинское с связи с постоянными обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины. Как рассказал корреспонденту News Front боец ополчения республики, противник неоднократно атаковал поселок из танков, гаубиц Д-30 и 120-мм минометов.

Демонстрируя разрушенные дома, защитник ДНР предположил, что украинские военные целенаправленно выживали людей из Ленинского. В пользу этой версии говорит то, что ближайшие позиции ополченцев находятся в четырех километрах от поселка.

Ранее сегодня сообщалось, что на Украине раскрыли боевые потери десантников ВСУ в Донбассе. Соответствующие сведения опубликовал президент Петр Порошенко.