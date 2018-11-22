Захарова раскритиковала заявление Могерини об Азовском море

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала заявления еврокомиссара Федерики Могерини по ситуации в Азовском море.

«Нам абсолютно непонятна логика селективного выдвижения европейскими партнерами претензий к законным действиям Российской Федерации в Азовском море при том, что провокационные действия Киева в этом регионе остаются без внимания со стороны Брюсселя», - заявила Мария Захарова.

Москве до сих пор неизвестна позиция Европейского союза в отношении силового захвата российского рыболовецкого судна «Норд», организованного украинской стороной 25 марта текущего года, приводит замечание Захаровой RT.