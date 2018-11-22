Новый глобальный конфликт начнется в Азовском море. С таким заявлением выступил писатель Эндрю Кушер, которого процитировали отечественные интернет-СМИ.

Российские силовики некоторое время назад усилили свое присутствие в акватории в связи с недружественными действиями украинской стороны. Это дало Киеву основание утверждать, что Москва якобы захватывает Азов. Ряд украинских политиков, среди которых бывший глава правительства Арсений Яценюк, призывают НАТО направить в море корабли.

Как полагает Эндрю Кушер, Украина «торгует войной», при этом в Соединенных Штатах готовы «приобрести» этот «товар». Из прогноза писателя, опубликованного сайтом vistanews.ru, следует, что Киев выступит в роли разжигателя Третьей мировой войны, которая начнется на Азове.

Ранее в четверг сообщалось, что российский МИД призвал Украину воздержаться от авантюрных действий в акватории.