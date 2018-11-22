МИД РФ призвал Украину воздержаться от авантюр в Азовском море

МИД РФ выразил серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимися попытками Украины обострить ситуацию в Азовском море и призвал Киев воздержаться от авантюр во внутренних водах двух стран.

Российские дипломаты выразили сожаление в связи с тем, что конфронтационный курс Киева на дестабилизацию российско-украинских связей находит поддержку у ряда других государств, в то числе стран ЕС. МИД РФ предостерег Украину от попыток пересмотреть статус Азовского моря как внутренних вод двух стран и в одностороннем порядке установить границу, которую Россия не признает.

«Очередное нагнетание напряженности между Россией и Украиной препятствует восстановлению двусторонних отношений, противоречит интересам региональной и международной безопасности», - отметили в МИД РФ и предупредили, что ответственность за возможное дальнейшее обострение ситуации в Азовском море ляжет на Украину и тех, кто поддерживает ее провокационные действия.