В квартире на севере Лондона нашли два самодельных взрывных устройства

Подразделение Скотленд-Ярда начало в среду расследование в связи с обнаружением двух самодельных взрывных устройств на севере Лондона. Об этом сообщается на сайте лондонской полиции.

Полиция Лондона обезвредила два самодельных взрывных устройства, обнаруженные в квартире в районе Крейвен-парк в северной части британской столицы. Они были найдены в незаселенной квартире, в которой проводился ремонт. Полицейских вызвали на место, дом был эвакуирован, район - оцеплен.

Оба устройства после обезвреживания были извлечены из квартиры и в настоящее время проходят судебную экспертизу. Скотленд-Ярд также проверил рядом стоящие здания, после чего местные жители смогли вернуться в свои дома.