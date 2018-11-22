В Восточной Европе определились с маршрутом «Турецкого потока»

Сегодня стало известно, что определен маршрут поставки газа по «Турецкому потоку». По информации восточноевропейских газотранспортных операторов, газопровод пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию.

В настоящее время проходит процедура бронирования будущих мощностей газопровода в соответствии с законодательством ЕС. Судя по странам, принимающим участие в процедуре, «Турецкий поток» практически полностью повторяет маршрут «Южного потока», который власти ЕС заморозили в 2014 году под давлением США и о чем потом сильно пожалели.

Полная загрузка «Турецкого потока» предусмотрена в 2022 году, что позволит к этому времени полностью исключить транзит российского газа через Украину. Морская часть газопровода уже построена. С юридической точки зрения придраться к строительству сухопутной части будет очень сложно, поскольку оно полностью соответствует законодательству ЕС и требованиям Третьего энергопакета, но тем выше вероятность политического давления. Так. На днях Украина «внезапно заметила» газопровод и выступила с резкой критикой его строительства, ожидаемо, что следом за Незалежной вступится США, пишет «КоммерсантЪ».