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Появилось «пророчество Нострадамуса» об окопной войне в Донбассе в 2019 году
22 ноября 2018, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете опубликовали видео с пророчеством о событиях на Украине в 2019 году, которое приписывается французскому астрологу Нострадамусу. Ролик некоторое время назад появился на YouTube-канале «Вопрос в теме».
Авторы видео утверждают, что специалисты расшифровали катрены Нострадамуса, в которых говорится о территориях, входящих в настоящее время в состав бывшей советской республики. Французский астролог якобы предрек, что в 2019-м на Украине произойдет смена власти. Новые правители будут налаживать отношения с Москвой и попытаются сделать свою страну членом Европейского союза.
Конфликт на территории Донбасса в следующем году урегулирован не будет, однако ожидать обострения ситуации не нужно. Из пророчества Нострадамуса, представленного в ролике, следует, что в 2019-м на востоке Украины продолжится окопная война. При этом видео прогнозирует, что в конце года противоборствующие стороны, возможно, смогут найти компромисс.
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