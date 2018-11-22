Дональд Трамп снова усомнился в глобальном потеплении

Президент США Дональд Трамп ознакомился с прогнозами синоптиков, обещающих резкое похолодание в северо-восточных штатах страны, и усомнился в достоверности теории глобального потепления.

Американские синоптики сообщили, что сегодня в северо-восточных штатах страны ожидается резкое похолодание: в Нью-Йорке до -7, в Филадельфии и Бостоне – до -9 градусов по Цельсию. Такие температуры нехарактерны для названных регионов в это время года.

«Жестокая и длительная волна холода может побить все рекорды. Что случилось с глобальным потеплением?», - отреагировал на сообщения метеорологов Дональд Трамп в своем твиттере.

Действующий американский президент и ранее неоднократно скептически высказывался о теории глобального потепления, согласно которой, деятельность человека на планете приводит к постепенному и постоянному повышению ее температуры, пишет «Свободная пресса».