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Дональд Трамп снова усомнился в глобальном потеплении
22 ноября 2018, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп ознакомился с прогнозами синоптиков, обещающих резкое похолодание в северо-восточных штатах страны, и усомнился в достоверности теории глобального потепления.
Американские синоптики сообщили, что сегодня в северо-восточных штатах страны ожидается резкое похолодание: в Нью-Йорке до -7, в Филадельфии и Бостоне – до -9 градусов по Цельсию. Такие температуры нехарактерны для названных регионов в это время года.
«Жестокая и длительная волна холода может побить все рекорды. Что случилось с глобальным потеплением?», - отреагировал на сообщения метеорологов Дональд Трамп в своем твиттере.
Действующий американский президент и ранее неоднократно скептически высказывался о теории глобального потепления, согласно которой, деятельность человека на планете приводит к постепенному и постоянному повышению ее температуры, пишет «Свободная пресса».
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