Глава Пентагона подтвердил право применять оружие на границе с Мексикой

Министр обороны США Джеймс Мэттис официально подтвердил, что военнослужащие на границе с Мексикой получили право применять оружие для защиты от возможных нападений нелегальных мигрантов.

Американские войска, стянутые к мексиканской границе в связи с проблемой нелегальных мигрантов, получили право на применение оружия для защиты сотрудников таможенной службы от возможных нападений нелегалов, заявил глава Пентагона.

Однако Джеймс Мэттис заверил общественность, что солдаты не вооружены огнестрельным оружием и в настоящее время оказывают поддержку таможенникам лишь своим присутствием, и призвал не беспокоиться оп этому поводу.

Ранее президент США Дональд Трамп своим указом запретил предоставлять убежище нелегальным мигрантам в надежде, что это остановит поток людей, стремящихся любым способом попасть на территорию США, пишет «КП».