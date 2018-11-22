Киев озвучил потери десантников армии Украины в боях с ополченцами ДНР и ЛНР

В Киеве сообщили, сколько десантников Вооруженных сил Украины погибли с момента начала гражданской войны на востоке страны. По данному вопросу высказался президент соседнего государства Петр Порошенко.

На своей странице в социальной сети Twitter политик написал, что в ходе боестолкновений на территории Донбасса погибли 487 десантников. Порошенко отметил, что они пожертвовали жизнями ради «мирного будущего» Украины.

Некоторое время назад армия непризнанной ДНР проинформировала, что украинские десантники, несущие службу в районе города Мариуполя, устроили «голодный бунт». По данным защитников республики, военные из 79-й бригады ВСУ потребовали от своих командиров предоставить отчет о том, как распределяются продукты. После этого в расположение соединения прибыли сотрудники правоохранительных органов, которым поставили задачу расследовать хищение продовольствия.