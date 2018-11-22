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На Украине рассказали о пьянстве Порошенко и Кличко во время Евромайдана
22 ноября 2018, 07:46 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший советник министра внутренних дел Украины Илья Кива поделился своими воспоминаниями о том, как президент страны Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко «грелись коньяком» во время Евромайдана.
Вспоминая события Евромайдана, Кива рассказал, что его участники делились на тех, кто в мороз стоял на баррикадах и тех, кто «грелся коньяком и дорогой икрой» в Доме профсоюзов. Сам он к тому времени уже отказался от употребления спиртного, поэтому соответствующий запах различил и запомнил четко.
«И я увидел этот второй этаж Дома профсоюзов, пропахший коньяком и дорогой икрой, где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу – он еле языком ворочал. Помню бухого Кличко», - рассказал Кива в прямом телеэфире.
Себя Илья Кива охарактеризовал как «обыкновенного парня, у которого двое детей», пишет «Газета.ру».
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