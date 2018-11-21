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Дочь посла США в России Джона Хантсмана раскритиковала Дональда Трампа

21 ноября 2018, 21:05 [ «Аргументы Недели» ]

Дочь посла США в России Джона Хантсмана раскритиковала Дональда Трампа

Дочь посла Соединенных Штатов Америки в РФ Джона Хантсмана Эбби Хантсман раскритиковала американского президента Дональда Трампа. Дочь американского дипломата подвергла критике главу Белого дома из-за его нежелания вводить санкции против Саудовской Аравии после убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

По мнению Эбби Хантсман, в этой ситуации Дональд Трамп резко потерял свой авторитет для граждан США, - сообщает Газета.ру.


"Бывают моменты, когда президент или возвышается, как настоящий лидер, или низко падает, и я думаю, что он низко упал в наших глазах", — цитирует дочь посла The Mediaite.

Эбби Хантсман подчеркнула, что не видит ничего соответствующего лозунгу "Америка — прежде всего" в том, чтобы "бросить свою собственную разведку под автобус".

 

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Где предел терпения Кремля?

Где предел терпения Кремля?

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Худрука «Ералаша» Бориса Грачевского не пустили в Грузию

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Зачем Приморье прирастает территориями

Зачем Приморье прирастает территориями

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Израиль не может добиться прощения России

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В Большом театре сообщили о смерти оперного певца Максима Михайлова

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СМИ пишут о проблемах генеральского состава сухопутных войск США

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Вся жизнь пользователей сети может оказаться в открытом доступе

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«Замерзающим на Украине людям не до судьбы Крымского моста»

«Замерзающим на Украине людям не до судьбы Крымского моста»

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Власти Смоленской области разбираются с гибелью 14-летней девочки - инвалида

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Власти Смоленской области разбираются с гибелью 14-летней девочки - инвалида по зрению, тело которой обнаружили в воскресенье, 18 ноября, в подъезде многоэтажки в городе Сафоново. .

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Порошенко выступил с предложением переименовать Днепропетровскую область

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