Дочь посла США в России Джона Хантсмана раскритиковала Дональда Трампа

Дочь посла Соединенных Штатов Америки в РФ Джона Хантсмана Эбби Хантсман раскритиковала американского президента Дональда Трампа. Дочь американского дипломата подвергла критике главу Белого дома из-за его нежелания вводить санкции против Саудовской Аравии после убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

По мнению Эбби Хантсман, в этой ситуации Дональд Трамп резко потерял свой авторитет для граждан США, - сообщает Газета.ру.



"Бывают моменты, когда президент или возвышается, как настоящий лидер, или низко падает, и я думаю, что он низко упал в наших глазах", — цитирует дочь посла The Mediaite.

Эбби Хантсман подчеркнула, что не видит ничего соответствующего лозунгу "Америка — прежде всего" в том, чтобы "бросить свою собственную разведку под автобус".