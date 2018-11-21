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СМИ пишут о проблемах генеральского состава сухопутных войск США
21 ноября 2018, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]
СМИ пишут о проблемах со здоровьем у части генеральского состава сухопутных войск США. По сведениям USA Today со ссылкой на источники, два года назад каждый пятый генерал американской армии был небоеспособен по состоянию здоровья.
По данным издания, в 2016 году более 20 процентов генеральского состава сухопутных войск США были не готовы к выполнению боевых задач в связи с состоянием здоровья. Генералы объясняли отказы немедленно по приказу Пентагона отправиться любой район мира, где США сочли необходимым свое военное присутствие, то есть к немедленной мобилизации, незавершенным медицинским обследованием или проведением курса лечения у дантиста.
Такое количество непригодных к выполнению своих служебных обязанностей генералов в составе сухопутных войск серьезно напрягло командование ВС США. По данным издания, старшим командирам было приказано срочно заняться своим здоровьем, если они хотят продолжить службу.
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