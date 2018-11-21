СМИ пишут о проблемах генеральского состава сухопутных войск США

СМИ пишут о проблемах со здоровьем у части генеральского состава сухопутных войск США. По сведениям USA Today со ссылкой на источники, два года назад каждый пятый генерал американской армии был небоеспособен по состоянию здоровья.

По данным издания, в 2016 году более 20 процентов генеральского состава сухопутных войск США были не готовы к выполнению боевых задач в связи с состоянием здоровья. Генералы объясняли отказы немедленно по приказу Пентагона отправиться любой район мира, где США сочли необходимым свое военное присутствие, то есть к немедленной мобилизации, незавершенным медицинским обследованием или проведением курса лечения у дантиста.

Такое количество непригодных к выполнению своих служебных обязанностей генералов в составе сухопутных войск серьезно напрягло командование ВС США. По данным издания, старшим командирам было приказано срочно заняться своим здоровьем, если они хотят продолжить службу.