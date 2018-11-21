Порошенко выступил с предложением переименовать Днепропетровскую область
21 ноября 2018, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]
Петр Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. Соответствующий законопроект глава украинского государства внёс в Раду, отметив, что на карте страны «не может быть места для Петровского».
По мнению Порошенко, сейчас в названии области используется символика «коммунистического тоталитарного режима».
Руководитель революционного движения и председатель ЦИК Украинской ССР в Киеве считается одним из организаторов голодомора 1932-1933 годов. Как отметил Порошенко, «место Григория Петровского - на свалке истории».