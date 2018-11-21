Порошенко выступил с предложением переименовать Днепропетровскую область

Петр Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. Соответствующий законопроект глава украинского государства внёс в Раду, отметив, что на карте страны «не может быть места для Петровского». Порошенко обвиняют в передаче лицензии на добычу газа своему массажисту

По мнению Порошенко, сейчас в названии области используется символика «коммунистического тоталитарного режима».

Руководитель революционного движения и председатель ЦИК Украинской ССР в Киеве считается одним из организаторов голодомора 1932-1933 годов. Как отметил Порошенко, «место Григория Петровского - на свалке истории».