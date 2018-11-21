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Эрдоган считает, что Сорос финансировал акции протеста в Турции

21 ноября 2018, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]

Эрдоган считает, что Сорос финансировал акции протеста в Турции
globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил американского миллиардера Джорджа Сороса в финансировании акций протеста, которые произошли в Турции в 2013 году. Оппозиция в Турции действует в его интересах.

Глава турецкого государства отметил, что деятельность Сороса направлена на разделение народов и разрушение страны. Эрдоган заявил об этом, выступая в Анкаре. Он назвал американского миллиардера "венгерским евреем".

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Госдума утвердила федеральный бюджет на три года

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На Украине в «день майдана» подсчитали убытки от своей революции

На Украине в «день майдана» подсчитали убытки от своей революции

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Повысившаяся зарплата россиян уменьшилась в долларах и евро

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Переводы с карту на карту налогами облагаться не будут, заверил глава ФНС

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Обнародовано видео с последствиями атаки ВСУ по «многострадальному» поселку ЛНР

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Коалиция США нанесла удар с применением фосфора в Сирии, погибли люди

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