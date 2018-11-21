Эрдоган считает, что Сорос финансировал акции протеста в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил американского миллиардера Джорджа Сороса в финансировании акций протеста, которые произошли в Турции в 2013 году. Оппозиция в Турции действует в его интересах.

Глава турецкого государства отметил, что деятельность Сороса направлена на разделение народов и разрушение страны. Эрдоган заявил об этом, выступая в Анкаре. Он назвал американского миллиардера "венгерским евреем".