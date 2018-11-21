Коалиция применила белый фосфор при ударе по Дейр-эз-Зору в Сирии

Авиация коалиции во главе с США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, применив белый фосфор. Белый фосфор - химическое оружие - его применение запрещено международными конвенциями.

По данным агентства SANA, в результате удара есть погибшие и раненые среди мирного населения. Точное число погибших и раненых сирийские СМИ пока не уточняли.

Как передало агентство, ВВС коалиции атаковали форпост террористической группировки "Исламское государство" (ИГ в России запрещена), который находится в Хаджине, но при этом нанесли удары по домам мирных граждан.

Коалиция во главе с США регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и близлежащим деревням в Дейр-эз-Зоре.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, с начала ноября жертвами авианалетов западной коалиции в провинции Дейр-эз-Зор стали более 40 детей, - передает ТАСС.