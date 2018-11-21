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Немецкие эксперты назвали российские РК С-400 "экспортным хитом"
21 ноября 2018, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]
Немецкая газета Die Welt написала о том, почему российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 стали "экспортным хитом" РФ на мировом рынке вооружений. Немецкие эксперты сравнили С-400 с американской системой Patriot и назвали преимущества российского ракетного комплекса.
По мнению экспертов газеты, достоинством С-400 являются его технические характеристики опережает американские системы. Российский комплекс способен поражать различные цели, летящие на высоте до 30 километров в радиусе действия 400 километров, и может оснащаться ракетами разной дальности. Американская Patriot оснащается единственными ракетами 100-километровой дальности.
Немецкие журналисты отметили, что в начале января российские С-400 экспортированы в Китай. В октябре текущего года контракт на поставку ЗРК на сумму более чем пять миллиардов долларов был подписан с Индией. В 2019 году российские ЗРК поставят в Турцию.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках своего визита в США высказался о приобретении российских ЗРК С-400. По словам турецкого дипломата, данный вопрос является решенным.Напомним, перед недавним визитом президента РФ Владимира Путина в Турцию некоторые СМИ сообщили о якобы произошедшем отказе Анкары от покупки российских ЗРК дальнего действия С-400 «Триумф» в пользу ПРК «Пэтриот».
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