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Киевский эксперт раскрыл секрет маневров бронетехники воюющих с Донбассом ВСУ
21 ноября 2018, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]
Киевский эксперт Сергей Белашко раскрыл секрет танковых маневров Вооруженных сил Украины на территории Донбасса. Точка зрения аналитика приведена в материале, который появился на страницах российских интернет-СМИ.
В разговоре с журналистами Белашко отметил, что новое наступление военных на самопровозглашенные республики на востоке страны не имело бы никакого смысла, поскольку оно завершилось бы так же, как боевые действия 2014-2015 годов. По словам эксперта, процитированного изданием ФАН, украинской стороне выгодна сегодняшняя окопная война. В условиях вялотекущего конфликта киевские руководители имеют возможность «возить туда-сюда танки» и «под эти покатушки» списывать и присваивать средства из государственного бюджета, полагает Сергей Белашко.
Ранее сегодня сообщалось, что в парламенте Украины назвали единственный способ достижения мира в Донбассе.
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