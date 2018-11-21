Киевский эксперт раскрыл секрет маневров бронетехники воюющих с Донбассом ВСУ

Киевский эксперт Сергей Белашко раскрыл секрет танковых маневров Вооруженных сил Украины на территории Донбасса. Точка зрения аналитика приведена в материале, который появился на страницах российских интернет-СМИ.

В разговоре с журналистами Белашко отметил, что новое наступление военных на самопровозглашенные республики на востоке страны не имело бы никакого смысла, поскольку оно завершилось бы так же, как боевые действия 2014-2015 годов. По словам эксперта, процитированного изданием ФАН, украинской стороне выгодна сегодняшняя окопная война. В условиях вялотекущего конфликта киевские руководители имеют возможность «возить туда-сюда танки» и «под эти покатушки» списывать и присваивать средства из государственного бюджета, полагает Сергей Белашко.

Ранее сегодня сообщалось, что в парламенте Украины назвали единственный способ достижения мира в Донбассе.