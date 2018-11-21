В Раде назвали единственный способ достижения мира в охваченном войной Донбассе

На Украине рассказали, как урегулировать вооруженный конфликт на востоке страны. По данному вопросу высказался Александр Бригинец, депутат парламента соседнего государства от «Блока Петра Порошенко».

Представитель Верховной Рады отметил в разговоре с журналистами, что считает единственным способом достижения мира в Донбассе «сильную украинскую армию и сильных украинских союзников». Последние, согласно мнению Бригинца, должны оказываться давление на Российскую Федерацию, пишет «ПолитНавигатор».

В Киеве неоднократно заявляли о том, что Москва якобы оказывает военную помощь ополченцам ДНР и ЛНР, противостоящим армии Украины. РФ данные утверждения опровергает.

Ранее в среду сообщалось, что в интернете опубликовали видео, на котором запечатлены разрушения в поселке ЛНР, пострадавшем во время очередного обстрела киевских силовиков.