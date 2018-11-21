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В Раде назвали единственный способ достижения мира в охваченном войной Донбассе
21 ноября 2018, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине рассказали, как урегулировать вооруженный конфликт на востоке страны. По данному вопросу высказался Александр Бригинец, депутат парламента соседнего государства от «Блока Петра Порошенко».
Представитель Верховной Рады отметил в разговоре с журналистами, что считает единственным способом достижения мира в Донбассе «сильную украинскую армию и сильных украинских союзников». Последние, согласно мнению Бригинца, должны оказываться давление на Российскую Федерацию, пишет «ПолитНавигатор».
В Киеве неоднократно заявляли о том, что Москва якобы оказывает военную помощь ополченцам ДНР и ЛНР, противостоящим армии Украины. РФ данные утверждения опровергает.
Ранее в среду сообщалось, что в интернете опубликовали видео, на котором запечатлены разрушения в поселке ЛНР, пострадавшем во время очередного обстрела киевских силовиков.
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