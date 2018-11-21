Обозначен признак начавшегося нового этапа «крушения» украинского государства

Стартовал новый этап «крушения» Украины как целостного государства. С соответствующим заявлением в разговоре с интернет-СМИ выступил политический эксперт Максим Жаров.

Ранее стало известно, что жители украинского города Смелы, недовольные отсутствием отопления в своих домах, перекрыли две дороги в Черкасской области. Максим Жаров, прокомментировавший ситуацию в Смелах для издания ФАН, отметил, что в бывшей советской республике происходит дефолт в сфере ЖКХ. Он, согласно точке зрения аналитика, свидетельствует о начале следующего этапа «крушения» Украины.

Еще один собеседник журналистов, представитель украинской оппозиции Алексей Албу, заявил, что его страна в настоящий момент охвачена сильнейшим инфраструктурным кризисом. К нему, по мнению Албу, привели проблемы в экономике и неэффективная кадровая политика киевских властей.