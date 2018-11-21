Лавров назвал тревожной ситуацию вокруг ОЗХО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал сегодня наделение технического секретариата ОЗХО дополнительными функциями установления виновных в химических атаках.

«Решение о расширении мандата ОЗХО было принято голосованием путем слома имеющихся правил процедуры. Ситуация тревожная. Наделять технический орган функциями, которые являются прямой прерогативой Совета Безопасности ООН, означает начать наступление на основы международного права», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Российская делегация, которая принимала участие в заседании конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия, также негативно высказалась по этому поводу, приводит слова главы МИД РФ RT.