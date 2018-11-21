Меркель: Германия после Brexit продолжит военное сотрудничество с Британией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в рамках выступления в Бундестаге в среду, 21 ноября, заявила, что немецкая сторона продолжит сотрудничать с Великобританией после выхода страны из Европейского Союза.

Меркель подчеркнула, что Германия хочет иметь хорошие отношения с Соединенным Королевством в будущем. В частности, это касается вопросов безопасности. Канцлер добавила, что ФРГ будет всеми силами выступать именно за такое развитие событий, сообщает издание Focus.

Ангела Меркель также надеется на то, что европейским странам в ходе саммита ЕС в Брюсселе 25 ноября удастся согласовать все документы по Brexit.