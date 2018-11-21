Польша отказалась подписывать пакт ООН о миграции

Польша отказалась подписывать пакт ООН о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции. Принятие этого документа ожидается в декабре на предстоящей международной конференции в Марракеше.

«Мы считаем, что это решение не является хорошим. Пакт ООН, который предлагается подписать в декабре на конференции в столице Марокко – не тот метод, который способен ослабить миграционный кризис. Его принятие, наоборот, усилит кризис и усугубит его последствия», - высказал официальную позицию польских властей министр внутренних дел Мариуш Блащак в эфире польского радио.

Ранее пакт ООН о миграции отказались подписывать Израиль, США, Австрия, Болгария, Венгрия, Чехия, Австралия и Швейцария, сообщает «КП».