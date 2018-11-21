Депутат Рады рассказал, по какой причине Украине не удастся стать членом НАТО

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко в среду, 21 ноября, рассказал, по какой причине страна вряд ли сможет стать полноправным членом Североатлантического альянса.

Юрий Бойко подчеркнул, что "Украину в НАТО никто не возьмет". Все дело в шестом пункте устава альянса, который гласит, что если в государстве есть территориальный конфликт, то оно не имеет права вступить в организацию, передает сегодня утром РИА "Новости".

Политик отметил, что украинская сторона должна сотрудничать с НАТО и со всем миром в целом, а также брать от разных стран лучшее, что у них есть.