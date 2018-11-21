Коалиция США нанесла удар с применением фосфора в Сирии, погибли люди

Возглавляемая США западная коалиция использовала боеприпасы с белым фосфором при нанесении удара по населенному пункту Хаджин в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор, среди мирного населения есть погибшие и раненые, сообщают СМИ.

Целью ударов ВВС западной коалиции был находящийся в Хаджине форпост запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское Государство». Однако при этом под обстрел попали дома мирных жителей. Сообщается, что среди мирного населения есть погибшие и раненые.

Ранее ВВС западной коалиции во главе с США атаковали населенные пункты Хаджин и Эш-Шафаа. Эти бомбардировки также повлекли гибель и ранения местных жителей. С начала ноября только в провинции Дэйр-эз-Зор жертвами этих авианалетов стали более 40 детей, сообщает сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

МИД Сирии обвинил возглавляемую США западную коалицию в совершении военных преступлений на территории страны, обратившись с соответствующим посланием в Совбез ООН, сообщает ТАСС.