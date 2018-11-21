Крупнейшие антитеррористические учения прошли в Германии

Крупнейшие антитеррористические учения прошли в ночь на среду, 21 ноября, в Германии. Согласно последней информации, в учебных мероприятиях приняли участие около тысячи военных и сотрудников таможни.

В пресс-службе президиума полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалии уточнили, что учения состоялись на территории аэропорта Кельн/Бонн. Всем участникам маневров пришлось действовать в условиях теракта, подчеркивается сегодня на официальном сайте ведомства.

В рамках одного из сценариев боевики-исламисты совершили теракт. Они якобы открыли огонь по пассажирам самолета и взорвали несколько бомб. Военнослужащим и таможенникам нужно было продемонстрировать свои действия в сложных условиях. Результаты учений будут проанализированы и оценены в ближайшие месяцы.