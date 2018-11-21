Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил украинским политикам посетить полуостров и посмотреть на мост через Керченский пролив, который якобы "просел".

Гемпель отметил, что информация, появившаяся сегодня в СМИ является не просто мифом, а самой настоящей "грязной ложью". По словам крымского политика, за эксплуатацией моста постоянно наблюдают инженерно-технические службы, которые заметили бы проблемы с прочностью конструкции.

Как уточняет РИА "Новости", Крымский мост является очень крепким и будет служить России очень долго. Украинские общественные деятели и политики, по словам Юрия Гемпеля, могут самостоятельно проехаться по автодорожной части конструкции и убедиться в величии и масштабности данного объекта.