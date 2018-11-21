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Замгенсека НАТО заявила, что Грузия является "примерной страной"

21 ноября 2018, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

Замгенсека НАТО заявила, что Грузия является "примерной страной"
фото: pixabay.com

Заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер в среду сделала важное заявление о Грузии. По словам политика, данная страна является "примерной" и обязательно станет членом Североатлантического альянса.

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Гетемюллер в рамках своего выступления с речью на 64-й сессии ПА НАТО в Канаде, подчеркнула, что интеграция Грузии в альянс должна быть продолжена. Это, по мнению политика, будет способствовать достижению консенсуса в организации.

Как сообщает РИА "Новости", заместитель генерального секретаря НАТО поблагодарила грузинское руководство за активное участие в процессе обеспечения стабильности и безопасности в черноморском регионе, а также за участие в миссии на территории Афганистана.

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