Заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер в среду сделала важное заявление о Грузии. По словам политика, данная страна является "примерной" и обязательно станет членом Североатлантического альянса.

Гетемюллер в рамках своего выступления с речью на 64-й сессии ПА НАТО в Канаде, подчеркнула, что интеграция Грузии в альянс должна быть продолжена. Это, по мнению политика, будет способствовать достижению консенсуса в организации.

Как сообщает РИА "Новости", заместитель генерального секретаря НАТО поблагодарила грузинское руководство за активное участие в процессе обеспечения стабильности и безопасности в черноморском регионе, а также за участие в миссии на территории Афганистана.